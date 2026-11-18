Москва18 ноя Вести.Итальянские военнослужащие обучают украинских военных использованию подводных мин и средств скрытного перемещения боевых пловцов. Об этом сообщает портал Intelligence Online.

По данным журналистов, обучение в Италии проходят боевики 73-го центра морских специальных операций ВСУ. Подготовкой занимается специальное подразделение "Омега" Военно-морских сил (ВМС) Италии.

Программа включает освоение методов применения подводных мин, а также аппаратов Deep Shadow, предназначенных для перемещения боевых пловцов под водой.

В публикации также упоминается, что в июне представитель 73-го центра фигурировал среди лиц, причастных к атаке на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. В результате происшествия один пассажир погиб, еще восемь человек пострадали.

Ранее французские СМИ выяснили, что военнослужащие страны находятся на Украине с лета с целью обучения украинских солдат и обслуживания западной техники. Позднее МИД Франции подтвердил эту информацию, однако отказался называть страну стороной украинского конфликта.