Москва25 окт Вести.Из колонии вышел последний фигурант уголовного дела о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает "Коммерсант".

Суд заменил неотбытую часть наказания принудительными работами бывшему заместителю начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по ЗАО Москвы подполковнику полиции Игорю Ляховцу, осужденному на 11,5 года говорится в сообщении СМИ

Полицейские задержали Голунова в 2019 году в центре Москвы после того, как в его рюкзаке якобы нашли запрещенные вещества. Журналисту пытались инкриминировать незаконный оборот наркотиков, однако расследование прекратили на фоне широкой общественной кампании в его поддержку и в связи с вновь открывшимися обстоятельствами – выяснилось, что препараты подбросили еще числившиеся в то время на службе сотрудники отдела УВД Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их начальник Игорь Ляховец.

В мае 2021 года Мосгорсуд приговори пятерых фигурантов "дела Голунова" к лишению свободы на сроки от 5 до 12 лет, позже Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил наказание каждому, сократив пребывание в колонии на 6-9 месяцев. Также в пользу потерпевшего была взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей.