Москва12 нояВести.В Петербурге молодой человек почти неделю проходил с лампочкой в заднем проходе, после чего ему вырезали часть прямой кишки, пишет Mash.
По данным издания, 24-летний петербуржец решил "развлечься" таким странным способом: он выкрутил пластиковую лампочку, засунул ее в анус, но обратно достать не смог.
Зумер из Питера почти неделю проходил с лампочкой в заднем проходеговорится в публикации
С инородным предметом он ходил больше четырех дней, пока у него не начались сильнейшие боли.
Оказалось, что за это время из-за нарушения кровообращения у молодого человека начался некроз тканей. Его экстренно госпитализировали, часть прямой кишки пришлось удалить.