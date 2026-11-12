Mash: зумер из Петербурга 4 дня ходил с лампочкой в анусе

Из-за лампочки в прямой кишке у молодого петербуржца начался некроз тканей Mash: зумер из Петербурга 4 дня ходил с лампочкой в анусе

Москва12 ноя Вести.В Петербурге молодой человек почти неделю проходил с лампочкой в заднем проходе, после чего ему вырезали часть прямой кишки, пишет Mash.

По данным издания, 24-летний петербуржец решил "развлечься" таким странным способом: он выкрутил пластиковую лампочку, засунул ее в анус, но обратно достать не смог.

Зумер из Питера почти неделю проходил с лампочкой в заднем проходе говорится в публикации

С инородным предметом он ходил больше четырех дней, пока у него не начались сильнейшие боли.

Оказалось, что за это время из-за нарушения кровообращения у молодого человека начался некроз тканей. Его экстренно госпитализировали, часть прямой кишки пришлось удалить.