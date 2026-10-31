Актер Прилучный подал шесть исков к продавцам товаров с его изображением

Изъять и уничтожить: Прилучный судится с продавцами своих портретов Актер Прилучный подал шесть исков к продавцам товаров с его изображением

Москва31 окт Вести.Актер Павел Прилучный подал в суды шесть исков к индивидуальным предпринимателям, торгующим на онлайн-площадках товарами с его изображением, - это следует из данных судебных картотек, сообщает РИА Новости.

Предметом исков является изъятие товаров из оборота, уничтожение контрафактной продукции и требование прекратить незаконное использование изображения актера и товарного знака "Павел Прилучный" сказала агентству адвокат артиста Оксана Даниелова, подтвердившая агентству факт подачи заявлений

Ответчиками по этим делам, по ее словам, выступают ИП, реализующие подобную продукцию на маркетплейсах. Решений по существу спора суды пока не приняли: производства находятся на стадии истребования доказательств.

Как отметила Даниелова, требования имущественного характера будут сформулированы окончательно после того, как в суд поступят данные о продажах и о сумме, которую ответчики выручили от реализации этих товаров.

По словам адвоката, главная задача исков - остановить недобросовестные действия продавцов.

Ранее в Москве подали в суд на маркетплейс за изображение Ярослава Мудрого на туалетной бумаге, а "Союзмультфильм" отсудил 100 тысяч рублей у бизнесмена за продажу товаров с изображением Чебурашки.