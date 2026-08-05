Москва5 авгВести.Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива, в ходе которого отдельно рассмотрели обстановку в девяти регионах РФ. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Отдельно рассмотрели ситуацию на региональных рынках топлива ряда субъектов, в том числе Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областей, а также Республик Бурятия, Хакасия, Саха (Якутия) и Тыва, Алтайского краясказано в материале
В публикации также сказано, в частности, что в ФАС продолжают контроль за ценами на топливо в регионах РФ, а при необходимости принимаются меры.
Кроме того, согласно этой информации, особое внимание на совещании уделили вопросу топливоснабжения сельхозтоваропроизводителей и поставок нефтепродуктов в рамках северного завоза. В сообщении сказано, что поставки топлива аграриям "продолжаются согласно потребностям отрасли".
Новак поручил продолжать скоординированное взаимодействие по поводу ситуации.