Москва28 сенВести.Windows автоматически создает и сохраняет миниатюры изображений, чтобы быстрее отображать фотографии в "Проводнике". Эти файлы могут оставаться в системе после удаления оригинальных снимков, сообщает издание Windows Latest.
При этом утверждение о том, что ОС сохраняет копию каждой удаленной картинки, не совсем верно: миниатюры создаются для ускорения просмотра, но удаление их кэша может освободить место на диске.
Чтобы очистить его, нужно нажать Win + R, ввести команду cleanmgr, выбрать системный диск и отметить пункт "Миниатюры".