Как удалить кэш миниатюр и освободить место на диске в Windows Windows Latest объяснил, как удалить сохраненные системой миниатюры

Москва28 сен Вести.Windows автоматически создает и сохраняет миниатюры изображений, чтобы быстрее отображать фотографии в "Проводнике". Эти файлы могут оставаться в системе после удаления оригинальных снимков, сообщает издание Windows Latest.

При этом утверждение о том, что ОС сохраняет копию каждой удаленной картинки, не совсем верно: миниатюры создаются для ускорения просмотра, но удаление их кэша может освободить место на диске.

Чтобы очистить его, нужно нажать Win + R, ввести команду cleanmgr, выбрать системный диск и отметить пункт "Миниатюры".