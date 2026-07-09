Эксперт рекомендовал пять простых способов, как убрать пятно от кофе

Пять советов по выведению пятен от кофе Эксперт рекомендовал пять простых способов, как убрать пятно от кофе

Москва9 июл Вести.Пятно от кофе на рубашке или блузке. Как его убрать? Оно вообще отстирывается или проще выбросить? Несколько советов в интервью KP.RU дала эксперт по уборке Аида Синицына, она же автор книги "Легкость, Быт и Я", которая вышла в издательстве "Комсомольская правда".

Первый способ - холодная вода и мыло. Промыть пятно большим количеством холодной воды с изнанки ткани. Намылить хозяйственным мылом и оставить на 15 минут. Для эффективности можно помочь себе зубной щеткой.

Второй способ. Промыть холодной водой и нанести 3% перекись водорода на 5-10 минут. Тщательно прополоскать место пятна. Этот способ лучше использовать для светлых белых вещей.

Третий способ для деликатных тканей (шерсть, шелк). Промыть холодной водой испачканное место и нанести аптечный теплый глицерин ватным диском. Через 30-60 минут прополоскать водой.

Четвертый способ. Намочить пятно под краном, нанести лимонный сок, через 10 минут снова промыть под краном. Положить вещь в основную стирку, добавив стиральное средство с энзимами. В барабан можно добавить усилитель стирки.

Пятый способ. Окунуть кончик карандаша-пятновыводителя в кипяток для активации, потереть им пятно до появления пенки, смыть под краном. Можно нанести на пятно кашицу из перкарбоната натрия или кислородного отбеливателя – они активизируются очень горячей водой. Кислородные пятновыводители не подходят для шелка, шерсти и кашемира.