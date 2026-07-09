Москва9 июлВести.Пятно от кофе на рубашке или блузке. Как его убрать? Оно вообще отстирывается или проще выбросить? Несколько советов в интервью KP.RU дала эксперт по уборке Аида Синицына, она же автор книги "Легкость, Быт и Я", которая вышла в издательстве "Комсомольская правда".
Первый способ - холодная вода и мыло. Промыть пятно большим количеством холодной воды с изнанки ткани. Намылить хозяйственным мылом и оставить на 15 минут. Для эффективности можно помочь себе зубной щеткой.
Второй способ. Промыть холодной водой и нанести 3% перекись водорода на 5-10 минут. Тщательно прополоскать место пятна. Этот способ лучше использовать для светлых белых вещей.
Третий способ для деликатных тканей (шерсть, шелк). Промыть холодной водой испачканное место и нанести аптечный теплый глицерин ватным диском. Через 30-60 минут прополоскать водой.
Четвертый способ. Намочить пятно под краном, нанести лимонный сок, через 10 минут снова промыть под краном. Положить вещь в основную стирку, добавив стиральное средство с энзимами. В барабан можно добавить усилитель стирки.
Пятый способ. Окунуть кончик карандаша-пятновыводителя в кипяток для активации, потереть им пятно до появления пенки, смыть под краном. Можно нанести на пятно кашицу из перкарбоната натрия или кислородного отбеливателя – они активизируются очень горячей водой. Кислородные пятновыводители не подходят для шелка, шерсти и кашемира.