Специалисты призвали канадцев сделать запасы еды и воды на 72 часа на случай ЧС

Канадцев призвали запастись едой и водой из-за киберугроз и экстремальной погоды Специалисты призвали канадцев сделать запасы еды и воды на 72 часа на случай ЧС

Москва12 ноя Вести.Специалисты по чрезвычайным ситуациям призвали граждан Канады подготовиться к тому, чтобы провести несколько дней без доступа к основным сервисам и системам жизнеобеспечения из-за угрозы кибератак и климатических катаклизмов. Об этом пишет портал Insider Paper.

Соответствующие официальные рекомендации для домохозяйств выпустило федеральное правительство страны в рамках кампании "Будь готов!".

В базовый набор для выживания на 72 часа в первую очередь следует включить воду и продукты питания сказано в публикации

Домохозяйствам рекомендуется иметь в запасе по четыре литра воды на человека в день. Из этого количества два литра предназначены для питья, а оставшиеся два литра можно использовать для приготовления пищи и в гигиенических целях. Рекомендуется также сделать запасы нескоропортящихся и готовых к употреблению продуктов питания.

Кроме того, гражданам советуют позаботиться о том, чтобы под рукой были основные приспособления для приготовления пищи, например ручной консервный нож, аварийные источники освещения (фонарики на батарейках), радиоприемник для приема официальных сообщений (также на батарейках), запасные батарейки и полностью заряженный портативный аккумулятор.

Помимо стандартной аптеки, необходимо иметь как минимум трехдневный запас необходимых рецептурных препаратов, а тем, у кого есть проблемы со зрением, – запасные очки или линзы.

При этом эксперты подчеркивают, что рекомендации по подготовке на случай стихийных бедствий действуют уже 30 лет, а их обновленная версия служит лишь напоминанием и не имеет целью вызвать панику среди населения.

Ранее стало известно, что в Китае набирают популярность экстремальные туры с имитацией стихийных бедствий.