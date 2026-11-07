Синирлиоглу заявил, что приложит все усилия для установления мира на Украине

Кандидат на пост главы ООН от Турции пообещал содействовать миру на Украине Синирлиоглу заявил, что приложит все усилия для установления мира на Украине

Москва7 ноя Вести.Кандидат на пост генерального секретаря ООН от Турции, глава ОБСЕ Феридун Синирлиоглу заявил, что в случае избрания готов всеми силами содействовать урегулированию украинского конфликта.

Он отметил, что на ООН лежит ответственность за создание условий для мира, а посреднические усилия главы Всемирной организации должны быть доступны всем сторонам, передает ТАСС.

[В случае избрания] моя работа будет нацелена на усиление роли ООН как платформы для диалога. Моей задачей будет поддержка всех усилий, действительно направленных на достижение путем переговоров справедливого урегулирования войны на Украине сказал Синирлиоглу

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным урегулирование украинского конфликта.