Кардинал Дзуппи встретился с Ушаковым, Лантратовой и Львовой-Беловой Кардинал Дзуппи встретился с Ушаковым, Лантратовой и Львовой-Беловой в Москве

Москва30 сен Вести.Специальный посланник Папы Римского по украинскому урегулированию, председатель Итальянской епископальной конференции кардинал Маттео Дзуппи посетил Москву с рабочим визитом 28–30 сентября. Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, в ходе поездки он провел встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

В МИД РФ отметили, что в ходе визита обсуждались перспективы урегулирования украинского конфликта, а также взаимодействие России и Святого Престола по гуманитарным вопросам. Также подчеркнули, что визит подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога и настрой обеих сторон на продолжение сотрудничества на гуманитарном треке. Кроме того, Дзуппи посетил одно из мест содержания украинских военнослужащих, задержанных за противодействие спецоперации.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала, что на встрече с кардиналом одной из ключевых тем стало воссоединение семей. Об этом она написала в своем канале в MAX. Львова-Белова также сообщила, что отдельно проинформировала Дзуппи о ситуации с детьми в регионах, подвергающихся атакам ВСУ, о помощи пострадавшим семьям и о случаях вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, особо отметив тревогу из-за вербовки подростков через интернет.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в свою очередь сообщила, что главной темой ее встречи с кардиналом стало возвращение российских военнослужащих из украинского плена. По словам омбудсмена, стороны также коснулись вопроса возвращения гражданских лиц. Кардинал Дзуппи, в свою очередь, выразил готовность продолжать взаимодействие по гуманитарным вопросам.