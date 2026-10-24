Кардиолог Гаглошвили: не следует измерять давление после физической активности

Кардиолог перечислил ошибки, искажающие показатели давления Кардиолог Гаглошвили: не следует измерять давление после физической активности

Москва24 окт Вести.Неправильно подобранная манжета тонометра и неудобное положение тела могут привести к недостоверным показателям артериального давления. Об этом рассказал кардиолог Тамаз Гаглошвили в своем Telegram-канале.

Одной из наиболее распространенных ошибок является использование манжеты неподходящего размера, причем, как слишком большой, так и слишком узкой.

Врач также предупредил, что не следует измерять давление сразу после физической активности, курения или употребления кофе.

Кроме того, Гаглошвили рекомендовал избегать разговоров во время процедуры, не напрягать руку и не скрещивать ноги.

Наконец, кардиолог подчеркнул, что для достоверной оценки артериального давления недостаточно одного случайного измерения. Проверку стоит делать повторно, чтобы исключить возможные погрешности.

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