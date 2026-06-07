Картайзер разъяснил, каких политиков не хватает Европе Евродепутат Картайзер: Европе не хватает политиков уровня де Голля и Орбана

Москва7 июн Вести.Европе не хватает смелых политиков уровня первого президента Франции Шарля де Голля или бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) в интервью РИА Новости.

Пересмотру курса Евросоюза (ЕС) в отношении России препятствует именно недостаток политической смелости, отметил Картайзер.

Не хватает таких людей как Виктор Орбан, он смелый человек. Нет Шарля де Голля. Нет людей, которые, действительно, выделяются из массы и которые скажут: "Я не хочу участвовать в этой политике, я хочу, чтобы у моей страны было другое отношение" приводит РИА Новости слова Картайзера

Между тем президент Владимир Путин заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является прежде всего немецким политиком, и у него есть мужество отстаивать свою позицию.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко выразил мнение, что президент Сербии Александр Вучич является одним из сильнейших сербских политиков.