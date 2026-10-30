Катырин о санкциях: можно космический корабль у Маска купить, вопрос в выгоде Президент ТПП Катырин: можно купить санкционную продукцию, вопрос в выгоде

Москва30 окт Вести.Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в интервью ИС "Вести" заявил, что санкционную продукцию купить можно, однако это будет дороже и дольше по времени, а это уже ставит вопрос выгоды.

Катырин отметил, что некоторые западные компании и структуры работают с Россией в "неформальной" плоскости, но не заявляют об этом публично.

Понятно, что это [доставка продукции] длиннее, дольше, заморочено через какие-то там страны, через какие-то компании. Все практически это возможно. Но и потом, конечно, в большинстве случаев, это нерационально. Потому что, если дольше и дороже, то получается, что в итоге рентабельность этого проекта становится нулевая, или отрицательной. Достать-то можно все, что хочешь, космический корабль, если с [Илоном] Маском договоритесь, то и это можно, наверное, сделать. Но вопрос, будет ли это вообще рентабельно для проекта, экономическая отдача какая сказал президент ТПП

Он добавил, что многие иностранные компании интересуются тем, какие намерения есть у России и не меняются ли они.

И те, которые сегодня у нас остались, и те, которые ушли, но хотят вернуться - все ждут, когда наступит низкий старт, когда скажут: "Все, закончилось, можно возвращаться". Поэтому, естественно, все начинают прощупывать, а как к нашей компании там относятся? А что, если мы заявимся, что мы вернемся? Такие консультации идут. Но мы их не выносим в публичную плоскость, естественно, по их просьбе подчеркнул Катырин

Президент ТПП рассказал, что санкционную продукцию закупали и в советское время, этот механизм договоренностей применяется и сегодня.