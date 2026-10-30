Москва30 окт Вести.Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в интервью ИС "Вести" рассказал, как в СССР закупали санкционную продукцию.

Я ведь много и в советское время прожил, много знакомых и друзей с тех времен. Был тогда у нас такой Владислав Малькевич, в свое время - замминистра внешней торговли. Он всегда говорил: "Санкции, ну и что?" В советское время нам ведь не продавали японские станки, а мы их покупали. Нам не продавали быстроходные катера для пограничников, а мы их покупали. Вопрос стоимости, длины и так далее рассказал Сергей Катырин

Он добавил, что в нынешних санкционных условиях России так же удается договориться о покупке необходимых товаров.

Я возил несколько делегаций, был в самых не очень приятных сегодня странах, но это было до 2022 года. А санкции уже были после Крыма. Встречались под камеру, сидели в аудитории по 70-100 человек с другой стороны. И они говорили, мол, вы нам покажите, кто тут из вас с деньгами и скажите, что вам надо. Мы все достанем и все доставим. Но будет, конечно, подороже, подлиннее и так далее рассказал президент ТПП

Катырин отметил, что при таких условиях встает вопрос, насколько это выгодно и какой будет экономическая отдача. В большинстве случаев это нерентабельно.