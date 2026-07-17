Казаки бригады имени Платова продвигаются на славянско-краматорском направлении Бойцы 6-й казачьей бригады ВС РФ продвигаются вблизи Николаевки в ДНР

Москва17 июл Вести.В районе Николаевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) 6-я отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада имени М.И.Платова активными боевыми действиями обеспечивает продвижение на славянско-краматорском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале 3-й общевойсковой армии Вооруженных сил России.

В течение июня казаки уничтожили 11 мест временной дислокации боевиков киевского режима, а также вывели из строя 10 антенн комплексов Starlink, которыми пользуются военнослужащие ВСУ.

Также киевский режим потерял в зоне ответственности 6-й казачьей бригады самоходную артиллерийскую установку 2С7 "Пион", 8 пунктов управления беспилотниками с антеннами-ретрансляторами, 5 полевых складов и 4 склада с боеприпасами, а также место хранения горюче-смазочных материалов.

Ранее Герой России Олег Ликонцев раскрыл, зачем в беспилотных войсках необходимо создавать казачьи подразделения. По его словам, это поможет изменить подход к обеспечению малых отрядов с БПЛА.