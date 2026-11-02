Хайленды в РФ: фермеры рассказали о популярности шотландских коров в Подмосковье Фермеры Подмосковья рассказали, что их привлекло в шотландских хайлендах

Москва2 ноя Вести.Шотландские хайленды (высокогорные коровы - прим. ред.), несмотря на малочисленность на родине, широко представлены в зоопарках, питомниках и на фермах по всему миру, в том числе и в России. Два десятка этих животных обитают на территории Московской области. По каким причинам местные заводчики заинтересовались шотландскими коровами рассказали ИС "Вести" подмосковные фермеры.

Сейчас на ферме два стада — примерно по десять голов. В этом году в обоих стадах появились телята, в том числе малыш необычного белого окраса.

У них такой хороший экстерьер, и челки у них очень красивые. Челки у них сделаны специально для того, чтобы глаз не видно было, чтобы мухи прокусить не смогли рассказал фермер Александр Смирнов

Тысячекилограммовых быков-хайлендов, несмотря на их внушительный вес, в Подмосковье содержат скорее как контактных и неприхотливых домашних животных, чем как сельскохозяйственных, что объясняется их спокойным нравом.

Этот скот импортировался из Шотландии во многие регионы, в самой Шотландии их осталось не так много, всего что-то около 2 000 особей. Зато за пределами Шотландии они есть очень во многих зоопарках, во многих каких-то зоопитомниках, где с восторгом их демонстрируют посетителям рассказал доцент кафедры зоологии и экологии МПГУ Алексей Мосалов

Шотландские высокогорные коровы хорошо приспособлены к холодам, но летом нуждаются в защите от жары. От жаркого солнца они предпочитают прятаться в тени. Высокие температуры им помогают переносить уникальные рога.

Природой все придумано - у них есть рога, которые работают как радиаторы, там кровь бегает, и они охлаждаются через рога летом рассказал фермер Александр Смирнов

По словам фермеров, благодаря своей необычной "плюшевой" внешности хайленды незаменимы для агротуризма. Содержать шотландских коров гораздо экономичнее, чем других, а постное, диетическое мраморное мясо с низким содержанием холестерина, высоко ценится в ресторанном бизнесе.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых обнаружила в Денисовой пещере в Алтайском крае останки неизвестного вида древнего парнокопытного времен ледникового периода. Исследователи не исключают, что вымерший более 27 тысяч лет назад родственник современного яка. Им удалось обнаружить 20 фрагментов костей животного, из которого была извлечена ДНК. Это позволило получить генетические данные и сравнить их с геномами млекопитающих, к которой относятся яки, бизоны и крупный рогатый скот.