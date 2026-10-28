Москва28 окт Вести.Хакерская группа "КиберБеркут" заявила, что командир украинского спецподразделения "Артан" Виктор Торкотюк с позывным Титан причастен к убийству как минимум 26 российских пленных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на группу.

По ее информации, Торкотюк создал это формирование в департаменте активных действий ГУР украинского Минобороны в 2022 году.

В августе-сентябре 2024 года (Титан. — Прим. ред.) неоднократно отдавал подчиненным приказы об уничтожении пленных военнослужащих <...> в лесном массиве сказал собеседник агентства

Речь идет о лесе в районе населенного пункта под Харьковом. По словам представителя хакерской группы, в результате расстреляли как минимум 26 человек.

Кроме того, как сказали хакеры, по приказу Торкотюка дроноводы с июля по октябрь нынешнего года атаковали на трассе "Новороссия" и в приграничных районах Запорожской области машины, включая гражданские и грузовые, а также бензовозы.

Согласно этой информации, украинский командир руководил десантной операцией спецподразделения "Артан" на крымское побережье в районе Оленевки и Маяка. Хакеры заявили, что перед высадкой он приказал стрелять во все, что движется, под предлогом того, что украинского населения в Крыму больше нет.

Другой его неудачной операцией названа попытка форсирования Днепра через Каховское водохранилище в 2022 году для захвата плацдарма в Энергодаре. Как сказано в материале, тогда Торкотюк приказывал стрелять из ручных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по гражданской инфраструктуре на береговой линии, чтобы среди мирных жителей возникла паника.

23 октября в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой сообщили, что Россия вернула из плена 50 военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма.