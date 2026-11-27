Килинкаров объяснил, почему Зеленский берет на себя ответственность за теракты Килинкаров: Зеленский берет на себя удар за теракты, прикрывая спецслужбы Европы

Москва27 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский берет на себя ответственность за теракты, чтобы отвести удар от европейских спецслужб. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в комментарии ИС "Вести".

Он отметил, что Европа и ее спецслужбы напрямую участвуют в тех провокациях и террористических акциях, которые происходят на территории России и за ее пределами.

Я убежден в том, что этим занимаются именно они. И больше уверенности мне придает тот факт, что Зеленский фактически напрямую пытается взять на себя ответственность за проведение терактов далеко за пределами Украины, тем самым как бы отводя удар от своих западных спонсоров и тех людей, которые непосредственно в этом принимают участие сказал Килинкаров

Политик обратил внимание, что европейские чиновники просятся за стол переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, но при этом продолжают финансировать киевский режим.

Ранее Зеленский подтвердил причастность Киева к атаке на российский сухогруз Sparta II в нейтральных водах Финского залива.