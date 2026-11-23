Ким Чен Ын заявил, что КНДР не стремится к гегемонии и экспансии

Ким Чен Ын: КНДР не стремится к гегемонии и экспансии Ким Чен Ын заявил, что КНДР не стремится к гегемонии и экспансии

Москва23 ноя Вести.Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) не стремится к гегемонии или экспансии и хочет развивать дружественные отношения с государствами, которые уважают ее суверенитет, заявил глава КНДР Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР не стремится ни к гегемонии, ни к экспансии приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына

По его мнению, принуждение и силовое давление несовместимы с внешнеполитическим курсом КНДР. Основными внешнеполитическими ценностями страны остаются мир, развитие и процветание.

Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян намерен укреплять связи со всеми странами, которые придерживаются принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.

При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что защита суверенитета, безопасности и права на развитие остается важнейшей задачей правительства в нестабильной международной обстановке.

В МИД КНДР заявили, что США и страны Запада являются главными преступниками, поддерживающими различные преступления, включая отмывание денег, терроризм, оборот наркотиков и распространение оружия массового уничтожения.