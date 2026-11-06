В МИД КНДР обвинили США и страны Запада в поддержке терроризма МИД КНДР: США и Запад являются главными преступниками, поддерживающими терроризм

Москва6 ноя Вести.Соединенные Штаты и страны Запада являются главными преступниками, поддерживающими различные преступления, включая отмывание денег, терроризм, оборот наркотиков и распространение оружия массового уничтожения.

Об этом сообщил представитель МИД КНДР, его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

США и Запад, которые для осуществления гегемонистских замыслов без колебания нарушают суверенитет и территориальную целостность независимых государств и обостряют социальную нестабильность и беспорядок в мире, являются главными преступниками, поддерживающими сегодня всякие преступления, включая отмывание денег, терроризм, оборот наркотиков и распространение оружия массового уничтожения сказано в публикации

Таким образом собеседник ЦТАК прокомментировал принятое Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решение о повторном включении КНДР в перечень стран, в отношении которых необходимо применять контрмеры.

Он назвал FATF "крайне политизированной организацией, служащей осуществлению враждебной политики США против КНДР". Он подчеркнул, что обвинения в отмывании денег, финансировании терроризма, незаконном обороте наркотиков и изготовлении фальшивой валюты не имеют никакого отношения к КНДР, а подобные утверждения используются Вашингтоном с целью "демонизировать" северокорейскую республику.

Незыблема позиция КНДР, выступающей против всяких форм преступлений, включая отмывание денег и финансирование терроризма. КНДР ни в коем случае не будет допускать даже малейших попыток посягать на достоинство, права и интересы государства, и впредь будет присоединяться к усилиям международного сообщества для установления справедливого миропорядка добавил собеседник ЦТАК

Кроме того, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян не видит смысла вести диалог с Вашингтоном, пока США не перейдут от враждебной политики к уважению суверенитета КНДР.

FATF — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также оценкой соответствия национальных систем этим стандартам.