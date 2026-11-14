Рубио заявил, что Северная Корея не намерена вторгаться в соседние государства Рубио: Ким Чен Ын не заинтересован в завоевании соседних государств

Москва14 ноя Вести.Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын не заинтересован в территориальной экспансии и захвате соседних государств.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на национальном съезде юристов федералистского общества в Вашингтоне.

Он [Ким Чен Ын] не заинтересован в завоевании Японии. Он просто хочет сохранить свой режим. … Он не экспансионист. Он не собирается вторгаться в Японию или Китай заявил Рубио

Между тем, агентство Associated Press опросило почти десяток перебежчиков из КНДР, и большинство из них заявили, что дочь лидера страны Ким Чжу Э готовят к передаче ей власти по наследству.

Как сообщалось ранее, в Южной Корее считают, что глава КНДР назначил дочь курировать ракетный сектор.

В свою очередь в КНДР заявили о риске новой мировой войны из-за Японии, так как планы Токио значительно увеличить военные расходы в ближайшие годы грозят гонкой вооружений в Северо-Восточной Азии. При этом в Северной Корее сообщили о продолжении ускоренного укрепления сил ядерного сдерживания.