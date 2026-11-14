Москва14 нояВести.Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын не заинтересован в территориальной экспансии и захвате соседних государств.
Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на национальном съезде юристов федералистского общества в Вашингтоне.
Он [Ким Чен Ын] не заинтересован в завоевании Японии. Он просто хочет сохранить свой режим. … Он не экспансионист. Он не собирается вторгаться в Японию или Китайзаявил Рубио
Между тем, агентство Associated Press опросило почти десяток перебежчиков из КНДР, и большинство из них заявили, что дочь лидера страны Ким Чжу Э готовят к передаче ей власти по наследству.
Как сообщалось ранее, в Южной Корее считают, что глава КНДР назначил дочь курировать ракетный сектор.
В свою очередь в КНДР заявили о риске новой мировой войны из-за Японии, так как планы Токио значительно увеличить военные расходы в ближайшие годы грозят гонкой вооружений в Северо-Восточной Азии. При этом в Северной Корее сообщили о продолжении ускоренного укрепления сил ядерного сдерживания.