Москва24 ноя Вести.Спровоцировать нападение медведя на семью Усольцевых, пропавших более года назад в Кутурчинском Белогорье, могла их 12-летняя собака, которая часто гуляла без поводка, сообщает КР.RU.

Таким предположением с изданием поделился кинолог и зоопсихолог Виктор Петров.

Как пишет издание, во время поисков супругов специалисты не раз натыкались на следы зверей. Тогда следователи выдвинули версию о нападении медведя.

Собака, которая бегает недалеко от людей, скорее спугнет зверя. А если она без поводка подбежит к зверю и начнет на него агрессивно лаять, может привести его к людям подтвердил версию следствия Петров

Он пояснил, что у собак, как и у маленьких детей, есть импульсивное любопытство, а зверь в зависимости от его опыта может убежать, защищаться, прогонять или преследовать питомца. Увязавшись за собакой, хищник может выйти к людям.

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Красноярском крае в сентябре 2025 года. Поиски оказались безрезультатными. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Среди версий, кроме нападения диких животных, отрабатывались несчастный случай, криминал и побег.