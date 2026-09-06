Москва6 сен Вести.Ударами по портовой инфраструктуре Россия не уничтожает Одессу, а спасает город от бандеровского режима Украины, и другого способа сделать это нам не оставили. Об этом заявил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Телеведущий напомнил: Одесса воспета в сотнях песен, а русских писателей и поэтов, вдохновлявшихся этим городом, не перечислить.

И что сейчас? Сегодняшние картинки из Одессы – взрывы, пожары, массивные тучи тяжелого дыма - точно не наше представление о счастье. Но при всем при этом надо понимать, что мы, как бы это парадоксально ни звучало, не уничтожаем, а спасаем Одессу. Другого способа, к сожалению, нам не оставлено сказал Киселёв

Российская императрица Екатерина Великая основала Одессу как русский город, напомнил телеведущий.

Сейчас там главная база военно-морского флота бандеровской Украины и главные морские ворота дикого режима, который подпитывают через них оружием и боеприпасами указал Киселёв

Именно поэтому, объяснил он, порты Одессы и Одесской области каждый день фигурируют в списках военных целей ракетных и бомбовых ударов России.

Картины военных сводок означают, что Одесса для бандеровцев утрачена навсегда. По-другому этого результата достигнуть нельзя. Ни нам, ни самой Одессе не оставили выбора. Одесса – поруганная и израненная, натерпевшаяся – возвращается домой. Бесповоротно сказал Киселёв

Телеведущий также отметил, что на Украине нет даже своих песен об Одессе, а официальным гимном города до недавнего времени была "Песня об Одессе" Исаака Дунаевского.

К слову, текст гимна Одессе когда-то был переведен на украинский. Но оригинальных песен об Одессе на украинском языке нет вообще - как сейчас говорят, от слова совсем. Там, очевидно, чувствуют, что Одесса - не их. И что толку - воспевать чужое сказал Киселёв

Также Дмитрий Киселёв объяснил смысл недавнего высказывания президента РФ Владимира Путина о косатках и белых медведях.