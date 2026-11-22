Киселёв назвал напитки, которые могли быть в кружке из стихотворения Пушкина

Киселёв предположил, что могло быть в кружке в известном стихотворении Пушкина Киселёв назвал напитки, которые могли быть в кружке из стихотворения Пушкина

Москва22 ноя Вести.Никто из экспертов не озаботился вопросом, какой напиток мог находиться в той самой кружке из стихотворения Александра Пушкина "Зимний вечер", на цензурирование которого обратили внимание в российском инфополе на этой неделе. Об этом заявил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Телеведущий предположил, что в пушкинской кружке могли находиться народные напитки, вроде сбитня или кислых щей.

Может, в пушкинской кружке все же был сбитень? Народный напиток того времени на основе меда с пряностями, который мог быть и горячим. Вариант – зимним вечером повеселить сердце няни. Кстати, чаще всего сбитень был безалкогольным… Пивали и другое, что именно в кружке подать было вполне органично – кислые щи… Изначально – алкогольный напиток на меду и различных сортах солода с добавлением пшеничной и даже гречневой муки… Получался сильногазированный своего рода квас с освежающим острокислым вкусом высказал свою точку зрения Киселёв

Он подчеркнул, что Пушкин не стал бы предлагать няне пиво, так как сам его не любил, а вино ценил изысканное, но "опять же – не из кружки".

Ранее сообщалось, что в школьном учебнике, включенном в федеральную рабочую программу начального общего образования, из стихотворения Пушкина была вырезана строфа с упоминанием няни и кружки.

Советник президента России Елена Ямпольская заявила, что сегодня вся страна встала на защиту поэта, а учебник с цензурированным стихотворением относится к устаревающей линейке. В новые государственные учебники стихотворение "Зимний вечер" войдет в полном объеме, отметили в Минпросвещения РФ.