Киселёв спрогнозировал для США последствия возможного ядерного удара по Ирану Киселёв рассказал о последствиях возможного ядерного удара США по Ирану

Москва8 ноя Вести.Потенциальный ядерный удар США по Ирану не решит никаких военных задач американцев. Такое мнение высказал Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

К возможным последствиям он отнес рост цен на бензин, удары Ирана по военным объектам США в Европе, а также огромные репутационные потери.

Даже если представить себе ядерный удар по горе Пикакс в Иране, что называют наиболее вероятной целью, поскольку там заглублен некий особо засекреченный ядерный объект, то стратегический расклад по проливам не изменится. Цены на топливо вниз уж точно не пойдут. Непонятны будут последствия для Белого дома внутри страны. Европа получит из Ирана удар по американским базам на своей территории. Исламский мир точно затею не одобрит. Китай - тем более. Ни одна из военных задач решена не будет, репутационных потерь - море. Сам Иран уж тогда точно поставит себе целью довооружиться - в ядерном варианте заявил журналист

Ранее Киселёв отметил уровень единства народов России. По его словам, в Европе завидуют сплоченности населения РФ.