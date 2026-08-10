Китай использует миграционный кризис в Испании, чтобы разобщить США и ЕС Политолог Пятибратов объяснил, как Китай пытается разобщить США, Израиль и ЕС

Москва10 авг Вести.Китай использует миграционный кризис в Испании, чтобы расстроить отношения США и Израиля с Европейским союзом, связывая появления десятков тысяч мигрантов с влиянием израильской разведки "Моссад". Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал ведущий аналитик Центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов.

По его мнению, китайские власти решили действовать на опережение, видя, как в Европе нарастает напряженность из-за притока марокканских мигрантов в испанскую Сеуту.

Я склонен полагать, что все-таки это в большей степени отыгрыш на инфоповоде, который ярко сыграл, действительно, который болезненный, учитывая то, что тема миграции болезненная для всех и яркая. И надеется таким образом ввести дополнительную сумятицу, потому что Израиль и Соединенные Штаты Америки с геостратегической точки зрения являются проблемой для Китая объяснил эксперт

Ранее сообщалось, что Пекин рассматривает масштабный миграционный кризис в Испании как дестабилизирующий маневр, инициированный израильской разведкой с целью ослабить влияние Китая на одного из его ключевых партнеров в Евросоюзе.

В конце июля испанский анклав столкнулся с волной нелегальной миграции из Марокко. Местные власти сообщили о значительном числе попыток проникновения мигрантов на территорию Сеуты: в страну прибыло около 72 тысяч мигрантов. По последним данным, ситуация все еще не нормализовалась, в анклаве находятся от 8 до 11 тысяч мигрантов из Марокко, заявил мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас.