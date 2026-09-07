Китайские военнослужащие примут участие в тренировках саперов в РФ

Китай направил военных в Россию на учения по разминированию Китайские военнослужащие примут участие в тренировках саперов в РФ

Москва7 сен Вести.Военнослужащие Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были направлены в Россию для участия в международных учениях по разминированию, сообщило Центральное телевидение Китая.

Тренировки продлятся до 12 сентября – они проходят в рамках работы экспертной группы совещания министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в расширенном составе.

Участники отработают способы обеспечения безопасности на территориях, где могут находиться взрывоопасные предметы. В программу входят механическое разминирование, поиск с помощью служебных собак и обезвреживание самодельных взрывных устройств.

Учения также направлены на обмен опытом между странами и развитие их возможностей в сфере разминирования. Организаторы рассчитывают, что мероприятие будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

Ранее под руководством Пограничной службы ФСБ России была проведена совместная командно-штабная тренировка пограничных формирований и служб стран – участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).