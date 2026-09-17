Москва17 сен Вести.Китай обратился к Ирану в частном порядке с просьбой "приструнить" йеменских хуситов, пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника в Иране.

По данным агентства, соответствующее заявление Пекин сделал после обращения Саудовской Аравии из-за военной операции группировки, поддерживаемой Тегераном.

Пекин — одна из немногих столиц, которая все еще может оказать давление на Иран, чтобы тот обуздал хуситов отмечается в публикации

Саудовская Аравия ранее попросила КНР о помощи из-за продвижения хуситов по побережью Красного моря и вокруг Баб-эль-Мандебского пролива, которое поставило под угрозу судоходство и экспорт саудовской нефти.

Пекин в свою очередь обратился к Тегерану с призывом воспользоваться своим влиянием на хуситов и предотвратить распространение конфликта на энергетические маршруты.

Как пишет агентство, китайская сторона не высказывала никаких явных угроз и не грозила экономическим давлением Тегерану, если тот не сможет использовать влияние на хуситов.

Иранская сторона в ответ на просьбу, по данным Reuters, заявила, что стабильность и мир в регионе зависят от прекращения американо-израильской войны с Ираном.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что торгово-экономическое сотрудничество Китая с другими государствами не направлено против третьих стран и не должно подвергаться их вмешательству и давлению.