Китайского чиновника поймали на шпионаже и приговорили к смертной казни

Китайского чиновника приговорили к казни за шпионаж Китайского чиновника поймали на шпионаже и приговорили к смертной казни

Москва23 ноя Вести.Сотрудник одного из центральных ведомств Китая по фамилии Ма приговорен к смертной казни за передачу государственной информации иностранной разведслужбе.

По решению суда чиновник приговорен за шпионаж к "смертной казни, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества". Об этом сообщает в WeChat канал "Баомигуань", подведомственный Национальной администрации по охране государственных тайн КНР.

Отмечается, что Ма, работая за рубежом, познакомился с сотрудником неназванной иностранной разведки, который под предлогом изучения китайского языка начал запрашивать информацию о представительстве КНР.

Согласно сообщению, чиновник предоставил определенные сведения и внутреннюю телефонную книгу. Далее другой сотрудник иностранной разведки потребовал от Ма вступить в разведывательную организацию, угрожая в случае отказа раскрыть его китайским властям.

После возвращения в Китай Ма стал собирать сведения из доступных ему по работе секретных документов и передавать их через специальный сайт вербовщикам. Как утверждается, ему удалось предоставить свыше 100 разведывательных материалов и получить более 1 млн юаней (около 150 тыс. долларов США).

Канал "Баомигуань" не раскрыл ни дату приговора, ни министерство и информацию о вражеских разведках — только фамилию Ма и то, что он передал иностранной разведке более 100 единиц материалов.

По открытым источникам, за последние полгода в Китае как минимум семь чиновников получили смертные приговоры.