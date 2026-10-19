Кнутов объяснил, почему США не предупреждают Украину о пусках российских ракет Кнутов: Украина не получает предупреждений о пусках ракет из-за решения Трампа

Москва19 окт Вести.Киев не получает от Вашингтона оповещений о старте российских баллистических ракет как по военным, так и по политическим причинам, заявил MK.RU военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что в последнее время на Украине наметилась эскалация боевых действий из-за поставок британских ракет LMM и французских Aster 30.

В этой ситуации наши удары по объектам энергетики противника должны только усиливаться, потому что отсутствие электроэнергии означает остановку предприятий, которые собирают дроны либо производят ракеты. Энергетика, на мой взгляд, должна быть приоритетной целью сказал Кнутов

В то же время Украина продолжает разбираться, почему сигналы с американских спутников о старте российских ракет не доходят до ВСУ, продолжил он.

Пытаются свести это к техническим проблемам, а не к политическим. Время покажет. На мой взгляд, здесь присутствует как военный, так и чисто политический фактор, связанный с тем, что [президент США Дональд] Трамп все-таки пытается вразумить Зеленского отметил Кнутов

Несмотря на это, глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает действовать, исходя из советов, что получает из Великобритании. А Лондон работает в интересах глобалистов и Демократической партии США, подчеркнул Кнутов.

Зеленский открыто играет на стороне демократов, понимая, что Трамп может после ноябрьских выборов в Конгресс оказаться у разбитого корыта, потеряв большинство в обеих палатах подытожил эксперт

Ранее Трамп обвинил Зеленского в нежелании заканчивать конфликт. Кроме того, уверен американский лидер, глава киевского режима уничтожает Украину.

По мнению газеты The New York Times, отношения между Трампом и Зеленским находятся на грани разрыва, и наметившийся раскол уже сказывается на боеспособности вооруженных сил Украины.