Военкор Коц: военкомы на Украине стали "законной целью" для судов Линча

Коц: на Украине дошли до судов Линча по отношению к военкомам Военкор Коц: военкомы на Украине стали "законной целью" для судов Линча

Москва21 июл Вести.Военкор Александр Коц заявил KP.RU, что российские дроны "Герань" стали союзниками украинских призывников, а украинские военкомы – законной целью судов Линча.

Как отметил Коц, главным критиком насильственной мобилизации на Украине оказался омбудсмен Дмитрий Лубинец. Правозащитник заявил, что 90% мобилизованных украинцев были призваны насильственно.

Он констатирует: общество дошло до "суда Линча", а военкомы превратились в законную цель улицы указал военкор

Коц обратил внимание на признание Лубинцом, что "точка кипения" уже достигнута.

Украинское общество стоит на грани силового противостояния с властями, а недавние события во Львове – лишь первый массовый всплеск заявил военкор

В связи с этим Коц увидел парадокс военного времени.

Российские "Герани" объективно становятся союзниками украинских призывников, потому что бьют по той самой структуре, которая превратила мобилизацию в охоту на людей отметил он

Во Львове в середине июля из-за бунта против ТЦК были арестованы восемь человек.

Масштабный конфликт между жителями Львова и сотрудниками ТЦК произошел 9 июля после того, как военкомы схватили и избили 20-летнего украинца. На кадрах в украинских СМИ видно, как сотни жителей Львова скандируют: "Позор!", а группа мужчин раскачивает автомобиль ТЦК и наносит по нему удары.