Москва21 июлВести.Военкор Александр Коц заявил KP.RU, что российские дроны "Герань" стали союзниками украинских призывников, а украинские военкомы – законной целью судов Линча.
Как отметил Коц, главным критиком насильственной мобилизации на Украине оказался омбудсмен Дмитрий Лубинец. Правозащитник заявил, что 90% мобилизованных украинцев были призваны насильственно.
Он констатирует: общество дошло до "суда Линча", а военкомы превратились в законную цель улицыуказал военкор
Коц обратил внимание на признание Лубинцом, что "точка кипения" уже достигнута.
Украинское общество стоит на грани силового противостояния с властями, а недавние события во Львове – лишь первый массовый всплескзаявил военкор
В связи с этим Коц увидел парадокс военного времени.
Российские "Герани" объективно становятся союзниками украинских призывников, потому что бьют по той самой структуре, которая превратила мобилизацию в охоту на людейотметил он
Во Львове в середине июля из-за бунта против ТЦК были арестованы восемь человек.
Масштабный конфликт между жителями Львова и сотрудниками ТЦК произошел 9 июля после того, как военкомы схватили и избили 20-летнего украинца. На кадрах в украинских СМИ видно, как сотни жителей Львова скандируют: "Позор!", а группа мужчин раскачивает автомобиль ТЦК и наносит по нему удары.