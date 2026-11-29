Коэн: гарантии безопасности Украине по образцу НАТО могут оказаться "пустыми"

Колумнист The Atlantic назвал бесполезными гарантии Киеву по образцу НАТО Коэн: гарантии безопасности Украине по образцу НАТО могут оказаться "пустыми"

Москва29 ноя Вести.Гарантии безопасности для Киева со стороны Вашингтона по аналогии с пятой статьей НАТО могут оказаться бесполезными. Такое мнение журналу The Atlantic выразил колумнист журнала Элиот Коэн.

Статья 5 Североатлантического договора ничего не гарантирует, и эта неудобная истина долгое время скрывалась американской и европейской риторикой. следует из публикации на сайте издания

При этом Коэн напоминает, что ответные действия со стороны любой страны будут предприняты "только по мере необходимости".

По мнению Элиота, если следовать этой логике, то США могут оставить за собой право самостоятельно решать, когда прибегнуть к ответным действиям, чтобы защитить Украину.

Если гарантии невозможно реализовать, то они бессмысленны заключил колумнист

Ранее американский президент Дональд Трамп в очередной раз напомнил, что Штаты работают над украинским урегулированием, но подчеркнул, что для разрешения конфликта нужна заинтересованность обеих сторон.