Москва13 октВести.Средний срок ожидания записи на оформление загранпаспорта России в Берлине составляет два месяца, а по вопросам гражданства - полтора месяца, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства РФ в Германии Светлана Еникеева.
Сейчас средний срок ожидания по паспортным вопросам два месяца, по гражданству - полтора месяцаотметила консул
По ее словам, важно учитывать, что система электронной записи периодически сообщает о появлении свободных слотов.
Поэтому вставшим в очередь заявителям нужно внимательно отслеживать системные сообщения, поступающие им по электронной почте, в которых им может быть предложена внеочередная свободная записьдобавила Еникеева
Ранее сотрудники генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге сняли государственный флаг ФРГ со здания диппредставительства, которое закрывается в ответ на недружественные действия Берлина.
Дипломаты вышли на балкон здания на Фурштатской улице и сняли флаг Германии. С другого балкона также убрали флаг Евросоюза. Кроме того, со здания демонтировали два герба ФРГ и табличку с надписью.