Консул рассказала о сроках записи на получение загранпаспорта РФ в Берлине

Консул РФ в Берлине рассказала о сроках записи на получение загранпаспорта Консул рассказала о сроках записи на получение загранпаспорта РФ в Берлине

Москва13 окт Вести.Средний срок ожидания записи на оформление загранпаспорта России в Берлине составляет два месяца, а по вопросам гражданства - полтора месяца, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства РФ в Германии Светлана Еникеева.

Сейчас средний срок ожидания по паспортным вопросам два месяца, по гражданству - полтора месяца отметила консул

По ее словам, важно учитывать, что система электронной записи периодически сообщает о появлении свободных слотов.

Поэтому вставшим в очередь заявителям нужно внимательно отслеживать системные сообщения, поступающие им по электронной почте, в которых им может быть предложена внеочередная свободная запись добавила Еникеева

Ранее сотрудники генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге сняли государственный флаг ФРГ со здания диппредставительства, которое закрывается в ответ на недружественные действия Берлина.

Дипломаты вышли на балкон здания на Фурштатской улице и сняли флаг Германии. С другого балкона также убрали флаг Евросоюза. Кроме того, со здания демонтировали два герба ФРГ и табличку с надписью.