В ДТП в Саратовской области погибли координатор отделения ЛДПР и ее муж

Координатор балашовского отделения ЛДПР и ее муж погибли в ДТП под Саратовом В ДТП в Саратовской области погибли координатор отделения ЛДПР и ее муж

Москва11 ноя Вести.Координатор балашовского отделения ЛДПР и ее супруг погибли в аварии в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение партии.

Уточняется, что трагедия произошла 8 ноября около 22.30 по местному времени (21.30 мск). Грузовик и ВАЗ-2115 столкнулись у Таволжанского. В легковом автомобили находились мужчина, женщина и девочка 2011 года рождения – взрослые погибли, ребенок пострадал.

В страшной аварии трагически погибли наш координатор балашовского местного отделения Елена Рощина и ее супруг Виктор. Трое детей остались сиротами. В аварии также пострадала дочь, сейчас она в больнице цитирует заявление регионального отделения агентство

В партии выразили соболезнования близким погибших и пообещали помочь в выздоровлении девочки.