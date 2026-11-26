Корабль "Прогресс" пристыковался к МКС Роскосмос: "Прогресс МС-36" успешно пристыковался к МКС

Москва26 ноя Вести.Грузовой космический корабль "Прогресс МС-36" успешно совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в корпорации "Роскосмос".

Космонавты Роскосмоса на станции встретили грузовой корабль "Прогресс МС-36". Он был запущен с Байконура ракетой "Союз-2.1б" 24 ноября говорится в сообщении в официальном канале Роскосмоса в MAX

Ранее сообщалось, что "Прогресс" должен доставить на МКС робота "Теледроида", а также несколько тонн различных грузов. Среди них топливо для дозаправки станции, питьевую воду, кислород, продукты питания, медикаменты, санитарное оборудование и материалы для научных экспериментов.