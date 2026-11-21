Корейцы устроили интернет-баталии с украинцами из-за русской литературы Корейские фанаты защитили Хенджина после критики из-за Достоевского

Москва21 ноя Вести.Пользователи южнокорейского интернет-форума The Qoo выступили в защиту участника K-pop-группы Stray Kids Хван Хенджина, которого украинцы раскритиковали за интерес к русской литературе.

Артист в одном из интервью признался, что прочитал повесть Федора Достоевского "Белые ночи" и оно ему понравилось. После этого в социальных сетях появились комментарии украинских поклонников, выразивших разочарование в певце.

Однако в защиту выступили южнокорейские интернет-пользователи.

На популярном форуме The Qoo, посвященном K-pop, знаменитостям и массовой культуре, публикация о претензиях украинцев собрала более 71 тысячи просмотров и почти 500 комментариев.

Участники обсуждения обвинили критиков певца в невежестве и попытках распространить собственное отношение к России на представителей других стран. Произведение Достоевского корейцы назвали шедевром мировой литературы и призвали украинцев вначале самим заиметь писателя мирового масштаба

Другие комментаторы подчеркнули, что произведения русских классиков в целом являются частью мирового культурного наследия и не должны становиться объектом критики из-за политических разногласий.

Некоторые участники дискуссии также выразили недовольство попытками украинских поклонников вовлечь южнокорейских артистов в обсуждение конфликта.

Ранее генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что в современном мире культура превращается в поле боя. По его словам, русская культура учится вести себя в условиях блокады.