Москва29 сен Вести.Король Марокко Мухаммед VI назначил Фатиму Мансури главой правительства и поручил ей сформировать новый кабинет министров. Об этом говорится в заявлении министерства королевского двора и протокола.

Мансури сменила на посту главы правительства бизнесмена Азиза Аханнуша, став первой женщиной в истории страны, назначенной на пост премьер-министра, и второй в арабском мире после Наджи Буден Роман, занимавшей пост главы правительства Туниса с 2021 по 2023 год.

Его величество король Мухаммед VI принял во вторник в королевском дворце в Рабате госпожу Фатиму аз-Захру Мансури, координатора руководства Партии "Подлинность и модернизм", и назначил ее в соответствии со статьей 47 конституции главой правительства и поручил сформировать новое правительство говорится в заявлении, опубликованном марокканским изданием Map Express

Юрист и политик Мансури родилась в Марракеше в 1976 году, ранее занимала пост мэра Марракеша, с 2021 года возглавляла министерство национального территориального планирования, градостроительства и жилищной политики в правительстве Азиза Аханнуша. В 2024 году Мансури стала координатором руководства генерального секретариата партии "Подлинность и модернизм" - одной из ведущих политических сил Марокко.

На парламентских выборах 23 сентября партия "Подлинность и модернизм" получила 97 из 395 мест в парламенте, опередив "Национальное объединение независимых", завоевавшее 66 мандатов, и партию "Независимость" ("Истикляль") с 65 местами. Согласно статье 47 конституции Марокко, король назначает главу правительства из числа представителей политической партии, занявшей первое место на парламентских выборах.

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