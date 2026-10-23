Москва23 октВести.Безвизовый режим между США и Россией в обозримой перспективе исключен. Такое мнение в интервью ТАСС выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
С моей точки зрения, безвизового режима для нас не будет ни с Соединенными Штатами Америки, ни со странами Европейского Союза, ни с какими-то другими нашими оппонентами и недоброжелателямизаявил Косачев
Он отметил, что введение безвизового режима невозможно во многом из-за западного информационного пузыря.
Ранее стало известно, что российский паспорт занял 50-е место в безвизовом рейтинге силы, который составила международная консалтинговая компания Henley & Partners.