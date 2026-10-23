ТАСС: Косачев заявил об исключении безвиза между РФ, США и странами Евросоюза

Косачев исключил безвизовый режим между Россией и США в обозримом будущем ТАСС: Косачев заявил об исключении безвиза между РФ, США и странами Евросоюза

Москва23 окт Вести.Безвизовый режим между США и Россией в обозримой перспективе исключен. Такое мнение в интервью ТАСС выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

С моей точки зрения, безвизового режима для нас не будет ни с Соединенными Штатами Америки, ни со странами Европейского Союза, ни с какими-то другими нашими оппонентами и недоброжелателями заявил Косачев

Он отметил, что введение безвизового режима невозможно во многом из-за западного информационного пузыря.

Ранее стало известно, что российский паспорт занял 50-е место в безвизовом рейтинге силы, который составила международная консалтинговая компания Henley & Partners.