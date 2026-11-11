Костюков: ЕС мешали переговорам заявлениями, но физически не препятствовали Участник переговоров в Абу-Даби Костюков: представители ЕС мешали переговорам

Москва11 ноя Вести.Европейские представители мешали переговорам в рамках трехстороннего формата встречи в Абу-Даби, заявил в комментарии ИС "Вести" начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

При этом, подчеркнул он, физически европейцы не препятствовали проведению переговоров.

Они срывают [обсуждение] своими заявлениями, своими принимаемыми решениями. Физически они здесь не препятствуют заметил он

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский по итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби заявил, что роль представителей США в переговорах РФ оценивает положительно. Он также отметил, что на переговорах была достигнута договоренность по масштабному обмену пленных с Украиной. Детали обмен