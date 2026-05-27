Москва27 мая Вести.Торговая война между Вашингтоном и Пекином на данный момент фактически заморожена до ноябрьских выборов в Конгресс. Об этом заявил политолог Максим Черкашин в интервью KP.RU.

Визит президента США Дональда Трампа в Китай, по мнению эксперта, мог преследовать в том числе цель окончательно закрыть этот вопрос. Черкашин отметил, что пока торговые отношения двух стран остаются "стабильно нестабильными", и призвал следить за дальнейшим развитием событий.

Говоря об отношениях США с Европой, политолог указал, что, несмотря на затягивание Брюсселем ратификации торгового соглашения с Вашингтоном, европейцам в конечном счете придется отступить - иного выхода у них нет. В американском политическом истеблишменте сейчас господствует настрой на то, чтобы давить на Евросоюз и добиваться от него большей финансовой отдачи, причем эту позицию разделяют даже демократы.

Угрозы Брюсселя применить жесткие экономические и финансовые меры в ответ Черкашин расценил как блеф: по его оценке, реальных рычагов влияния у европейцев нет, тогда как все козыри сосредоточены в руках США. Более того, если европейские торговые претензии всерьез разозлят Трампа, тот вполне способен, например, объявить о резком сокращении американского военного присутствия в Европе в рамках НАТО. Это лишь один из возможных ответных шагов, которые может предпринять американский президент, и противопоставить им Европе попросту нечего.

Ранее издание South China Morning Post сообщало, что прямые переговоры Трампа с тайваньским лидером Лай Циндэ способны свести на нет весь прогресс, достигнутый в отношениях между Вашингтоном и Пекином.