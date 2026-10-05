Москва5 окт Вести.Полная остановка металлургических предприятий на Украине и прекращение выпуска стали выгодна для европейских производителей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила доцент Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко.

Польша является крупным производителем металла в Европе, и ситуация, которая сейчас складывается, она… в пользу европейских производителей. Чем меньше будет украинского металла… тем выгоднее будет европейским, в данном случае польским, итальянским производителям, румынским производителям… Поэтому европейцы именно в этом контексте в среднесрочной перспективе могут даже и выиграть объяснила экономист

Схожая ситуация складывается и со снижением поставок украинского зерна в Европу, добавила Войко.

Если мы берем экспорт с территории Украины в Польшу и Румынию, то фактически Украина всегда являлась конкурентом для этих стран… Можно отметить момент с ситуацией в портах Большой Одессы, которые фактически находятся в заблокированном состоянии… Это являлось выходом Украины в Европу именно в контексте зерновых поставок, что являлось одной из основных статей украинского экспорта в страны Европейского союза. Сейчас это все дело фактически встает уточнила эксперт

В конце сентября Украина полностью прекратила производство стали. Также, согласно отчету нацбанка страны, экспорт зерновых культур за границу сократился на 63,3%.