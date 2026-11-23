Москва23 ноя Вести.Западные арбитражные суды зачастую при вынесении решений не руководствуются правом, а их "независимый" статус оказался фикцией. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.

В беседе с газетой "Ведомости" он отметил, что в юридическом сообществе исторически доминировал тезис о безупречности западных арбитражей.

Однако сейчас можно с уверенностью говорить, что их "независимый" статус оказался фикцией. Нередко базовые юридические принципы приносятся в жертву политической конъюнктуре, решения выносятся не по праву, а по неким "правилам" сказал Краснов

Он добавил, что на фоне этого снижается доверие крупного бизнеса к этим институтам.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что страны Запада подорвали доверие к международным институтам, используя механизм ВТО против России. По словам российского лидера, cитуация с заморозкой российских средств показала, что любая страна может лишиться доступа к своим законным финансам.