Кравцов заявил, что школы не вправе отказывать ученикам в приеме в десятый класс

Кравцов напомнил о праве учеников перейти в десятый класс Кравцов заявил, что школы не вправе отказывать ученикам в приеме в десятый класс

Москва27 ноя Вести.Право каждого ребенка на получение среднего общего образования гарантировано законом. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов изданию RT.

Право ребенка на получение среднего общего образования является абсолютным. Школы не могут отказывать девятиклассникам в приеме в десятый класс из-за результатов отбора в профильные классы сказал он

Он также напомнил, что соответствующая позиция закреплена решением Верховного суда.

Кравцов пояснил, что даже если в выбранной школе при переходе в десятый класс не окажется свободных мест, ребенок все равно сможет продолжить обучение. В таком случае родителям следует обратиться в региональный или муниципальный орган управления образованием. Там помогут подобрать подходящий вариант - место в классе с базовым учебным планом или в другой школе.

Глава Минпросвещения добавил, что спорные ситуации рассматриваются индивидуально, однако решения по ним должны приниматься исключительно в интересах ребенка.

Ранее стало известно, что в России изменят правила поступления в вузы для победителей школьных олимпиад.