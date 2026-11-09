12:29 09 ноября 2026Сергей КузнецовОбществоКремль: неверно говорить об уходе эпохи независимых СМИ в РоссииКремль: неверно говорить об уходе эпохи независимых СМИ в РоссииСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте также"Угроза жизни": состояние Марии Шурочкиной ухудшилось до тяжелой степени09:07 Трамп напомнил о проявлении "огромного неуважения" Украины к России06:37 Журналист Христофору предсказал исход встречи в Абу-Даби06:16 МИД РФ напомнил властям Армении об обязательной процедуре перед заявкой в ЕС05:20 Рубио назвал тему, которая будет в центре переговоров по Украине в Абу-Даби03:01 "Он рисовал стрельбу в школе": одноклассница о виновнике стрельбы в Кракове22:34 8 нояНазван полный состав представителей Украины на переговорах в Абу-Даби19:32 8 нояЗеленский не хочет возвращаться на Украину из Европы13:10 8 нояОбществоДмитрий Песков09.11.2026