Москва16 сенВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал онлайн-голосование надежным и удобным способом.
Он напомнил, что в предыдущие несколько лет на выборах глава государства голосовал онлайн.
Могу только вам напомнить, что предыдущие несколько лет президент использовал очень удобный, очень надежный способ голосования – это онлайнсказал Песков
Каким образом президент проголосует на этих выборах, Кремль проинформирует позже, добавил пресс-секретарь.
Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин 16 сентября выступит с обращением к россиянам по поводу предстоящего голосования.