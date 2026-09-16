Песков назвал онлайн-голосование на выборах надежным и удобным

Кремль: онлайн-голосование в России очень надежно и удобно Песков назвал онлайн-голосование на выборах надежным и удобным

Москва16 сен Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал онлайн-голосование надежным и удобным способом.

Он напомнил, что в предыдущие несколько лет на выборах глава государства голосовал онлайн.

Могу только вам напомнить, что предыдущие несколько лет президент использовал очень удобный, очень надежный способ голосования – это онлайн сказал Песков

Каким образом президент проголосует на этих выборах, Кремль проинформирует позже, добавил пресс-секретарь.

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин 16 сентября выступит с обращением к россиянам по поводу предстоящего голосования.