Москва29 мая Вести.Кремль позитивно оценивает отказ Венгрии от поставок военного оружия Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ИС "Вести".

Конечно же, позитивно [воспринимаем это решение]. Если какая-то страна говорит о том, что считает ненужным подливать масла в огонь, то это можно только приветствовать сказал пресс-секретарь российского лидера

Ранее глава правительства Венгрии Петер Мадьяр на встрече с руководством НАТО в Брюсселе подтвердил сохранение запрета на передачу Украине летального оружия и военной техники.