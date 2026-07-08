Кремль: размещение ядерного оружия не добавит Прибалтике безопасности Песков отметил, что размещение ядерного оружия не даст безопасности Прибалтике

Москва8 июл Вести.Российская сторона уверена, что размещение ядерного оружия в странах Прибалтики не обезопасит регион, а только заставит Россию принимать ответные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал желание Вильнюса открыть процедуру для разрешения размещения ЯО.

В отличие от ожиданий этих стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности. Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры сказал Песков

Накануне в Финляндии появились предпосылки к размещению в стране ядерного оружия. 29 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет меры политического и военно-технического характера в ответ на отмену Финляндией законодательного запрета на ввоз и размещение ядерного оружия.