Песков: РФ остается надежным поставщиком энергоносителей для всех стран

Москва25 мая Вести.Россия остается надежным поставщиком энергоносителей для всех стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, страна сохраняет свою надежность в поставках энергоносителей особенно для ближайших союзников.

Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам сказал Песков

20 мая президент России Владимир Путин заявил, что страна готова обеспечивать дальнейшие поставки нефти, газа и СПГ на быстрорастущий китайский рынок.