Москва25 маяВести.Россия остается надежным поставщиком энергоносителей для всех стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, страна сохраняет свою надежность в поставках энергоносителей особенно для ближайших союзников.
20 мая президент России Владимир Путин заявил, что страна готова обеспечивать дальнейшие поставки нефти, газа и СПГ на быстрорастущий китайский рынок.