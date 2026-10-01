Москва1 окт Вести.Европейские страны на фоне активной милитаризации продолжают военную поддержку Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет не только о передаче вооружений. Европейские государства также направляют на Украину инструкторов, амуницию и боеприпасы, что в Москве считают прямым участием в конфликте на стороне Киева.

На фоне стремительной милитаризации Европы и европейских государств. Причем на Украину они посылают своих инструкторов, амуницию, боеприпасы, то есть напрямую сказал он журналистам

Песков подчеркнул, что такие действия, по оценке России, не могут остаться без последствий различного характера. В Кремле рассматривают подобную поддержку как часть вовлеченности европейских стран в украинский конфликт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила, что в западных странах, граничащих с РФ, идет масштабная милитаризация. По ее словам, там увеличивают численность армий, наращивают военные бюджеты и расширяют инфраструктуру НАТО. Захарова также отметила, что к оборонной сфере подключают даже предприятия, которые раньше выпускали бытовую технику.