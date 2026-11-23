Криптоблогер Битмама, арестованная за хищение, встретит Рождество в СИЗО Криптоблогеру Битмаме продлили арест до Рождества

Москва23 ноя Вести.Криптоблогеру Валерии Федякиной, известной как Битмама, продлили арест по делу о хищении 6,7 млрд рублей, сообщает РЕН ТВ.

Она пробудет под стражей до 7 января 2027 года.

Криптоблогер Битмама встретит Рождество в СИЗО сообщает издание

Криптоблогера арестовали в сентябре 2023 года, несмотря на то, что на тот момент она была на шестом месяце беременности. В июне 2025 года Битмаму приговорили к 7 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, также суд постановил взыскать с нее 2,2 миллиарда рублей, но Федякина вину не признала. По ее версии, она сама стала жертвой аферистов.

В мае текущего года Федякина стала фигуранткой нового дела о незаконной банковской деятельности с оборотом 4 млрд рублей. Уточнялось, что она действовала в составе организованной группы.